В разных частях Петербурга за день нашли минимум шесть мёртвых тюленей

В разных частях Санкт-Петербурга за сутки на берег вынесло как минимум шесть мёртвых тюленей. Двух нашли на пляже в Тарховке, трёх — в Репино, ещё одного специалисты обнаружили на Курортном районе, сообщает издание "Фонтанка".

В Петербурге на берег выбросило шесть мёртвых тюленей. Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online

"Это старые трупы. Просто сейчас шторм, и они всплывают — вода прогревается и их выносит. За сегодня шесть серых тюленей", — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Местные жители уже сетуют, что мёртвые тушки убирают не слишком уж оперативно. Стоит заметить, что причины смерти всех животных не называются, но чаще всего тюлени погибают из-за рыболовецких орудий. Для Северной столицы это явление, к сожалению, носит ежегодный характер.