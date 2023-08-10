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9 августа, 22:53

Полиция проверит жителя Верхнего Тагила, выбросившего котёнка из окна

<p>Котёнок Сэм. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/homekrosh_vtagil?z=photo-46564292_457249625/wall-46564292_12042" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пушистый дом "Крош"</a></p>

Котёнок Сэм. Обложка © VK / Пушистый дом "Крош"

Полиция Верхнего Тагила проверяет информацию о мужчине, выбросившем котёнка из окна третьего этажа. Об этом сообщили в УМВД по Свердловской области, передаёт РИА "Новости".

Всё произошло 6 августа на улице Лесной. Хозяйка местного приюта "Крош" Наталья Самсанавичус рассказала, что выброшенному из окна котёнку около четырёх месяцев, его зовут Сэм. На данный момент с ним всё хорошо.

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Юлия Коновалова
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