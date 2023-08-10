Полиция проверит жителя Верхнего Тагила, выбросившего котёнка из окна

Полиция Верхнего Тагила проверяет информацию о мужчине, выбросившем котёнка из окна третьего этажа. Об этом сообщили в УМВД по Свердловской области, передаёт РИА "Новости".

Всё произошло 6 августа на улице Лесной. Хозяйка местного приюта "Крош" Наталья Самсанавичус рассказала, что выброшенному из окна котёнку около четырёх месяцев, его зовут Сэм. На данный момент с ним всё хорошо.