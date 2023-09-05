Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 08:26

Утопившая 10-месячную дочь в реке россиянка умерла в больнице

В Ярославле умерла женщина, утопившая в июле 10-месячную дочь в реке Которосли

<p>Женщина, утопившая в июле 10-месячную дочь в Которосли. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/yaroslavlsledcom/908" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Ярославской области</a></p>

Женщина, утопившая в июле 10-месячную дочь в Которосли. Обложка © Telegram / СУ СК России по Ярославской области

В Ярославле умерла женщина, которая летом утопила в реке десятимесячную дочь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ Следственного комитета России.

"Следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка по факту смерти 35-летней женщины", — говорится в сообщении.

Женщину доставили из СИЗО в ярославскую больницу, где она и умерла. По данным 76.ru, обвиняемая свела счёты с жизнью.

На Урале отправили в психбольницу пенсионерку, выбросившую внука из окна

На Урале отправили в психбольницу пенсионерку, выбросившую внука из окна

Напомним, в июле в реке Которосли нашли тело десятимесячного ребёнка с признаками насильственной смерти. В результате выяснилось, что девочку утопила собственная мать. Причём женщина воспитывала с мужем ещё двоих сыновей трёх и семи лет.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров