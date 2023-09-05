Утопившая 10-месячную дочь в реке россиянка умерла в больнице

В Ярославле умерла женщина, которая летом утопила в реке десятимесячную дочь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ Следственного комитета России.

"Следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка по факту смерти 35-летней женщины", — говорится в сообщении.

Женщину доставили из СИЗО в ярославскую больницу, где она и умерла. По данным 76.ru, обвиняемая свела счёты с жизнью.