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4 сентября, 08:49

На Урале отправили в психбольницу пенсионерку, выбросившую внука из окна

В Кушве отправили в психбольницу пенсионерку, столкнувшую внука со второго этажа

В Свердловской области суд вынес приговор 71-летней жительнице города Кушва, которая столкнула трёхлетнего внука со второго этажа. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Пенсионерку обвиняли по двум статьям: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Эксперты установили, что у женщины психическое расстройство и в момент трагедии она не могла отдавать себе отчёт в своих действиях. Теперь ей будут оказывать психиатрическую помощь в амбулаторных условиях общего типа. Что же касается мальчика, то он остался жив, но получил в результате падения ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящий момент жизни ребёнка ничего не угрожает.

В Подмосковье бабушка нашла тело 15-летней внучки, которая приехала к ней в гости

В Подмосковье бабушка нашла тело 15-летней внучки, которая приехала к ней в гости

Ранее в Петербурге умер ребёнок, переживший клиническую смерть после удара током во время игры с переходником. Медики пытались спасти его, но ничего не вышло. Теперь 26-летней матери малыша, которая отвлеклась на домашние дела, грозит до двух лет колонии.

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Светлана Оперук
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