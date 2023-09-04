На Урале отправили в психбольницу пенсионерку, выбросившую внука из окна

Пенсионерку обвиняли по двум статьям: "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Эксперты установили, что у женщины психическое расстройство и в момент трагедии она не могла отдавать себе отчёт в своих действиях. Теперь ей будут оказывать психиатрическую помощь в амбулаторных условиях общего типа. Что же касается мальчика, то он остался жив, но получил в результате падения ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящий момент жизни ребёнка ничего не угрожает.