В Петербурге умер ребёнок, переживший клиническую смерть после удара током
Переходник, ударивший током маленького ребёнка в Петербурге. Обложка © SHOT
Умер двухлетний мальчик, которого ударило током во время игры с переходником в квартире в Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, медики боролись за жизнь ребёнка, но спасти не смогли. 26-летней матери малыша, которая отвлеклась на домашние дела, теперь грозит до двух лет колонии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Мать заявляет, что сын во время игры с прибором сам его разобрал, из-за чего и произошла трагедия.
Ранее Лайф сообщал, что малыш играл со включённым в розетку переходником. Мать занималась делами по дому, когда услышала крик сына из соседней комнаты. Она нашла малыша без сознания на полу, он посинел. Рядом лежал включённый в сеть переходник. Ребёнка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачи диагностировали у малыша отёк мозга и электротравму передней грудной стенки.