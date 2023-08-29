В Петербурге умер ребёнок, переживший клиническую смерть после удара током

Умер двухлетний мальчик, которого ударило током во время игры с переходником в квартире в Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, медики боролись за жизнь ребёнка, но спасти не смогли. 26-летней матери малыша, которая отвлеклась на домашние дела, теперь грозит до двух лет колонии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Мать заявляет, что сын во время игры с прибором сам его разобрал, из-за чего и произошла трагедия.