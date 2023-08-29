Регион

Уведомления отключены

29 августа, 07:43

В Петербурге умер ребёнок, переживший клиническую смерть после удара током

<p>Переходник, ударивший током маленького ребёнка в Петербурге. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56121" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Переходник, ударивший током маленького ребёнка в Петербурге. Обложка © SHOT

Умер двухлетний мальчик, которого ударило током во время игры с переходником в квартире в Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, медики боролись за жизнь ребёнка, но спасти не смогли. 26-летней матери малыша, которая отвлеклась на домашние дела, теперь грозит до двух лет колонии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Мать заявляет, что сын во время игры с прибором сам его разобрал, из-за чего и произошла трагедия.

В Новокузнецке ребёнок умер от удара током, лизнув провод от зарядки смартфона

В Новокузнецке ребёнок умер от удара током, лизнув провод от зарядки смартфона

Ранее Лайф сообщал, что малыш играл со включённым в розетку переходником. Мать занималась делами по дому, когда услышала крик сына из соседней комнаты. Она нашла малыша без сознания на полу, он посинел. Рядом лежал включённый в сеть переходник. Ребёнка госпитализировали в состоянии клинической смерти. Врачи диагностировали у малыша отёк мозга и электротравму передней грудной стенки.

Иван Косицын
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров