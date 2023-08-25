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25 августа, 08:46

В Петербурге двухлетний мальчик пережил клиническую смерть, поиграв с переходником

В Петербурге двухлетний ребёнок пережил клиническую смерть после удара током

В Петербурге двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после удара током — он играл со включённым в розетку переходником. Как пишет SHOT, ребёнка увезли в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжёлое.

26-летняя мама занималась делами по дому, когда услышала крик сына из соседней комнаты. Она нашла малыша без сознания на полу, он посинел. Рядом лежал включённый в сеть переходник. Женщина вызвала скорую.

Переходник, ударивший током двухлетнего мальчика в Петербурге. Фото © SHOT

Переходник, ударивший током двухлетнего мальчика в Петербурге. Фото © SHOT

Прибывшие медики госпитализировали ребёнка в состоянии клинической смерти. Врачи диагностировали у малыша отёк мозга и электротравму передней грудной стенки. Мать заявила, что сын во время игры с прибором сам его разобрал.

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А ранее в Кемеровской области полуторагодовалый малыш умер после того, как лизнул провод зарядки от смартфона. Мальчик играл в спальне родителей. На зарядке у кровати стоял китайский телефон Xiaomi POCO X3. Провод был не стандартный, а магнитный, заказанный на Wildberries. Именно его ребёнок и решил попробовать на вкус. В итоге малыша убило током на месте.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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