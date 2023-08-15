Регион

Уведомления отключены

15 августа, 11:08

В Новокузнецке ребёнок умер от удара током, лизнув провод от зарядки смартфона

В Кемеровской области полуторагодовалый малыш умер после того, как лизнул провод зарядки от смартфона. Ребёнка убило током на месте, сообщает SHOT.

Мальчик играл в спальне родителей. На зарядке у кровати стоял китайский телефон Xiaomi POCO X3. Провод был не стандартный, а магнитный, заказанный на Wildberries. Именно его ребёнок и решил попробовать на вкус.

Погибший мальчик рос в полной и благополучной семье. 32-летняя мама сидела с ним в декрете, но в роковой момент отвлеклась и не заметила, что сын заинтересовался зарядкой. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В Амурской области ребёнка убило током из-за оставленного строителями оголённого провода

В Амурской области ребёнка убило током из-за оставленного строителями оголённого провода

Ранее Лайф рассказывал, как 11-летняя девочка погибла из-за взрыва планшета от Apple в Харьковской области. Ребёнок играл на iPad, который был подключён к зарядке. Внезапно гаджет задымился и раздался взрыв. А подростка в Екатеринбурге этим летом убил током незаконно установленный автомат с водой. Мальчик с друзьями играл в футбол, и мяч улетел через забор. Когда парень перелезал, он схватился за аппарат и его сильно ударило током.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Кемеровская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров