В Новокузнецке ребёнок умер от удара током, лизнув провод от зарядки смартфона

В Кемеровской области полуторагодовалый малыш умер после того, как лизнул провод зарядки от смартфона. Ребёнка убило током на месте, сообщает SHOT.

Мальчик играл в спальне родителей. На зарядке у кровати стоял китайский телефон Xiaomi POCO X3. Провод был не стандартный, а магнитный, заказанный на Wildberries. Именно его ребёнок и решил попробовать на вкус.

Погибший мальчик рос в полной и благополучной семье. 32-летняя мама сидела с ним в декрете, но в роковой момент отвлеклась и не заметила, что сын заинтересовался зарядкой. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".