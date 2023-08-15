В Новокузнецке ребёнок умер от удара током, лизнув провод от зарядки смартфона
В Кемеровской области полуторагодовалый малыш умер после того, как лизнул провод зарядки от смартфона. Ребёнка убило током на месте, сообщает SHOT.
Мальчик играл в спальне родителей. На зарядке у кровати стоял китайский телефон Xiaomi POCO X3. Провод был не стандартный, а магнитный, заказанный на Wildberries. Именно его ребёнок и решил попробовать на вкус.
Погибший мальчик рос в полной и благополучной семье. 32-летняя мама сидела с ним в декрете, но в роковой момент отвлеклась и не заметила, что сын заинтересовался зарядкой. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее Лайф рассказывал, как 11-летняя девочка погибла из-за взрыва планшета от Apple в Харьковской области. Ребёнок играл на iPad, который был подключён к зарядке. Внезапно гаджет задымился и раздался взрыв. А подростка в Екатеринбурге этим летом убил током незаконно установленный автомат с водой. Мальчик с друзьями играл в футбол, и мяч улетел через забор. Когда парень перелезал, он схватился за аппарат и его сильно ударило током.
Shutterstock