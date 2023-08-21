"Яжебатю" из ХМАО ищет прокуратура после видео с воспитанием детей электрошокером

Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту информации о мужчине с электрошокером, который бил своих детей током на улице. Правоохранители заинтересовались отцом после появления в Сети соответствующего видео.

Отец бьёт детей электрошокером в Нефтеюганске. Видео © VK / Это Юганск, детка

Возмущённая очевидица рассказала, отец "стрелял" по рукам маленьких детей, которые плакали от боли. Издевательство над несовершеннолетними прекратилось после замечания женщины, которая сняла "яжебатю" на видео.

"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — сказано на сайте прокуратуры.