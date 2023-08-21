"Яжебатю" из ХМАО ищет прокуратура после видео с воспитанием детей электрошокером
Прокуратура проверяет информацию о жителе Нефтеюганска, который бил детей током
Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту информации о мужчине с электрошокером, который бил своих детей током на улице. Правоохранители заинтересовались отцом после появления в Сети соответствующего видео.
Отец бьёт детей электрошокером в Нефтеюганске. Видео © VK / Это Юганск, детка
Возмущённая очевидица рассказала, отец "стрелял" по рукам маленьких детей, которые плакали от боли. Издевательство над несовершеннолетними прекратилось после замечания женщины, которая сняла "яжебатю" на видео.
"В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — сказано на сайте прокуратуры.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге пьяный мужчина потерял двухлетнюю дочь своей сожительницы. В последний раз девочку видели неподалёку от дома на проспекте Маршала Блюхера. Сегодня малышку нашли у знакомого отчима.
Shutterstock