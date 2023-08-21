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21 августа, 08:49

Пропавшую в Петербурге девочку нашли: Её от пьяного отчима спрятал друг

В Петербурге нашли девочку, которая пропала после прогулки с пьяным отчимом

<p>В Санкт-Петербурге нашли девочку, которая пропала после прогулки с пьяным отчимом. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mashmoyka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

В Санкт-Петербурге нашли девочку, которая пропала после прогулки с пьяным отчимом. Фото © Telegram / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге нашли двухлетнюю девочку, которая потерялась после прогулки с пьяным сожителем её матери. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Как оказалось, девочку забрал знакомый отчима ребёнка. Он рассказал сотрудникам полиции, что не хотел оставлять её с приятелем, поскольку тот был нетрезв.

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Девочку вместе с мужчиной нашли по месту его работы. Затем ребёнка вместе с мамой доставили в больницу, малышку осмотрят врачи. Уточняется, что визуально с девочкой всё в порядке.

Напомним, 20 августа в Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка. Её искали сотрудники полиции и волонтёры. Перед исчезновением ребёнок гулял с сожителем матери, который был пьян.

Илья Суриков
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