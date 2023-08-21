Пропавшую в Петербурге девочку нашли: Её от пьяного отчима спрятал друг

В Санкт-Петербурге нашли двухлетнюю девочку, которая потерялась после прогулки с пьяным сожителем её матери. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Как оказалось, девочку забрал знакомый отчима ребёнка. Он рассказал сотрудникам полиции, что не хотел оставлять её с приятелем, поскольку тот был нетрезв.

Девочку вместе с мужчиной нашли по месту его работы. Затем ребёнка вместе с мамой доставили в больницу, малышку осмотрят врачи. Уточняется, что визуально с девочкой всё в порядке.