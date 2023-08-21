Пьяный петербуржец потерял двухлетнюю дочь сожительницы

Полиция и волонтёры Санкт-Петербурга ведут поиски двухлетней девочки, которая потерялась 20 августа. По данным SHOT, до пропажи ребёнок гулял с сожителем матери, который находился в нетрезвом состоянии.

По имеющимся данным, девочка осталась в компании мужчины в первой половине дня, когда её мама ушла в больницу. "Бойфренд" женщины отправился с ребёнком на прогулку, где напился и потерял юную спутницу.