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20 августа, 22:17

Пьяный петербуржец потерял двухлетнюю дочь сожительницы

В Санкт-Петербурге потерялась двухлетняя девочка после прогулки с сожителем матери

<p>Потерявшаяся в Санкт-Петербурге девочка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/spb_police78/4628" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Петербургская полиция</a></p>

Потерявшаяся в Санкт-Петербурге девочка. Обложка © t.me / Петербургская полиция

Полиция и волонтёры Санкт-Петербурга ведут поиски двухлетней девочки, которая потерялась 20 августа. По данным SHOT, до пропажи ребёнок гулял с сожителем матери, который находился в нетрезвом состоянии.

По имеющимся данным, девочка осталась в компании мужчины в первой половине дня, когда её мама ушла в больницу. "Бойфренд" женщины отправился с ребёнком на прогулку, где напился и потерял юную спутницу.

В последний раз пропавшую девочку видели на проспекте Маршала Блюхера. Она была одета в сиреневую кофту и розовую панамку.

Девочка потерялась в алтайской тайге во время семейной поездки на машине

Девочка потерялась в алтайской тайге во время семейной поездки на машине

Ранее Лайф писал, что в Кемеровской области будут судить алкозависимых родителей двух маленьких девочек, потерявшихся весной в посёлке Ленинский. Девочки несколько дней выживали в диких условиях без еды и воды.

Илья Пушкарев
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