Пьяный петербуржец потерял двухлетнюю дочь сожительницы
В Санкт-Петербурге потерялась двухлетняя девочка после прогулки с сожителем матери
Потерявшаяся в Санкт-Петербурге девочка. Обложка © t.me / Петербургская полиция
Полиция и волонтёры Санкт-Петербурга ведут поиски двухлетней девочки, которая потерялась 20 августа. По данным SHOT, до пропажи ребёнок гулял с сожителем матери, который находился в нетрезвом состоянии.
По имеющимся данным, девочка осталась в компании мужчины в первой половине дня, когда её мама ушла в больницу. "Бойфренд" женщины отправился с ребёнком на прогулку, где напился и потерял юную спутницу.
В последний раз пропавшую девочку видели на проспекте Маршала Блюхера. Она была одета в сиреневую кофту и розовую панамку.
Ранее Лайф писал, что в Кемеровской области будут судить алкозависимых родителей двух маленьких девочек, потерявшихся весной в посёлке Ленинский. Девочки несколько дней выживали в диких условиях без еды и воды.