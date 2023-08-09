Девочка потерялась в алтайской тайге во время семейной поездки на машине

В Алтайском крае разыскивают 12-летнюю девочку, которая пропала в тайге во время семейной поездки в село Верх-Коптелка Тогульского района. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Днём 8 августа девочка направилась на автомобиле с родственниками в село Верх-Коптелка Тогульского района. В определённый момент, прогуливаясь по окрестностям малонаселённого пункта, она потерялась", — указано в тексте.

Девочка проживает в селе Старый Тогул, но самостоятельно домой она не вернулась. Сначала родственники пытались найти её своими силами, но к вечеру того же дня обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело. Организованы масштабные поиски. К делу также подключилась прокуратура.

В полиции сообщили, что рост девочки около 140 сантиметров, она плотного телосложения, глаза зелёные, а волосы светлые. Была одета в футболку и брюки чёрного цвета, на голове — жёлтая кепка.