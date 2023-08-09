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9 августа, 16:00

Девочка потерялась в алтайской тайге во время семейной поездки на машине

В Алтайском крае ищут 12-летнюю девочку, пропавшую в таёжной местности

<p>Пропавшая в Алтайском крае 12-летняя девочка. Фото © t.me / <a href="https://t.me/su_skr22/4110" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Алтайскому краю</a></p>

Пропавшая в Алтайском крае 12-летняя девочка. Фото © t.me / СУ СК России по Алтайскому краю

В Алтайском крае разыскивают 12-летнюю девочку, которая пропала в тайге во время семейной поездки в село Верх-Коптелка Тогульского района. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Днём 8 августа девочка направилась на автомобиле с родственниками в село Верх-Коптелка Тогульского района. В определённый момент, прогуливаясь по окрестностям малонаселённого пункта, она потерялась", указано в тексте.

Девочка проживает в селе Старый Тогул, но самостоятельно домой она не вернулась. Сначала родственники пытались найти её своими силами, но к вечеру того же дня обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело. Организованы масштабные поиски. К делу также подключилась прокуратура.

В полиции сообщили, что рост девочки около 140 сантиметров, она плотного телосложения, глаза зелёные, а волосы светлые. Была одета в футболку и брюки чёрного цвета, на голове — жёлтая кепка.

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Ранее сообщалось, что женщину, которая вместе с пятилетней дочерью пропала в Первоуральске, нашли в другом городе. Она увезла девочку к "новому знакомому" и наотрез отказалась возвращаться домой.

Татьяна Миссуми
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