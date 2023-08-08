На Урале нашли маму, которая пропала вместе с пятилетней дочкой, отправившись к "новому знакомому"

Женщину, которая вместе с пятилетней дочерью пропала в Первоуральске, нашли в другом городе. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина увезла девочку к "новому знакомому" и наотрез отказалась возвращаться домой.

"И мама, и девочка найдены в Дегтярске. В эти минуты папу вместе с дочкой доставляют по месту объявления розыска — в дежурную часть полиции Первоуральска, где они будут официально опрошены и где будет принято обоснованное решение по факту произошедшего. Мама девочки наотрез отказалась ехать с супругом и изъявила желание остаться с новым знакомым", — цитирует Горелых Ura.ru.

Полиция также опросит беглянку о том, почему она так поступила и почему отказалась возвращаться домой с ребёнком. Глава семьи заверил правоохранителей, что сделает всё, чтобы малышка осталась с ним.