На Урале мама с пятилетней дочкой отправились к "новому знакомому" и бесследно исчезли

В Первоуральске Свердловской области мать ушла из дома с пятилетней дочерью, забрав документы и перестав выходить на связь, их ищут. Об этом сообщает Ura.ru.

"Обнаружил пропажу глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день. Ирина, уходя из квартиры с ребёнком, взяла свой паспорт и [паспорт] мужа, а также свидетельство о рождении малышки", — сказал изданию глава пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

По словам старшей дочери Евгении, которая уже живёт отдельно, в семье конфликтов не было. Отец вернулся домой после ночной смены 7 августа и не нашёл супруги — Ирины Турцаковой — и младшей дочери Саши. Женщина недавно прошла лечение в одной из местных клиник, где якобы познакомилась с мужчиной.

"Мы подозреваем, что он может быть в курсе того, где находятся мама с Сашей. Папа говорил, что она собиралась к нему в гости," — поделилась дочь с kp.ru.

Ирина с новым знакомым (в красной футболке) во время лечения в больнице. Фото © VK / Евгения Волошина

Она призналась, что сначала телефон матери был доступен, но на звонки никто не отвечал. Ей также кажется, что женщина могла уйти из дома раньше, ведь отец долго был на работе. Пятилетняя девочка, по словам старшей сестры, была одета в розовую кофту, джинсы с Микки Маусом и кроссовки со светящейся подошвой. Поиски идут как в Первоуральске, так и в Екатеринбурге и Новоуральске.

Однако, как уточнили в МВД, в семье было не всё гладко. Турцакова уже не первый раз уходит из дома на длительное время, ранее её привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.