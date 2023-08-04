Тела пропавшей в июле семейной пары нашли в реке Чечуй под Иркутском

Тела мужчины и женщины обнаружили в реке Чечуй в Иркутской области. Предположительно, это семейная пара, которая пропала в Киренском районе в середине июля. Как сообщили в региональном управлении МВД, их пятилетнего внука пока не обнаружили.

По данным ведомства, тела мужчины и женщины были найдены в отдалённом районе, где отсутствует стабильная сотовая связь. Поиски ребёнка продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование взяла на контроль региональная прокуратура. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.