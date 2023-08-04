Тела пропавшей в июле семейной пары нашли в реке Чечуй под Иркутском
Вещи пропавшей в реке в Иркутской области семейной пары. Обложка © Telegram / МВД38
Тела мужчины и женщины обнаружили в реке Чечуй в Иркутской области. Предположительно, это семейная пара, которая пропала в Киренском районе в середине июля. Как сообщили в региональном управлении МВД, их пятилетнего внука пока не обнаружили.
По данным ведомства, тела мужчины и женщины были найдены в отдалённом районе, где отсутствует стабильная сотовая связь. Поиски ребёнка продолжаются.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование взяла на контроль региональная прокуратура. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.
Напомним, 55-летний мужчина, его 46-летняя жена и их пятилетний внук 15 июля отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лене. Они должны были вернуться через два дня, однако 17 июля в посёлке Юбилейный так и не объявились. Позднее в районе устья Бобровки, впадающей в реку Чечуй, была обнаружена затопленная лодка с вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами.