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4 августа, 04:40

Тела пропавшей в июле семейной пары нашли в реке Чечуй под Иркутском

<p>Вещи пропавшей в реке в Иркутской области семейной пары. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_38/3490?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД38</a></p>

Вещи пропавшей в реке в Иркутской области семейной пары. Обложка © Telegram / МВД38

Тела мужчины и женщины обнаружили в реке Чечуй в Иркутской области. Предположительно, это семейная пара, которая пропала в Киренском районе в середине июля. Как сообщили в региональном управлении МВД, их пятилетнего внука пока не обнаружили.

По данным ведомства, тела мужчины и женщины были найдены в отдалённом районе, где отсутствует стабильная сотовая связь. Поиски ребёнка продолжаются.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование взяла на контроль региональная прокуратура. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Напомним, 55-летний мужчина, его 46-летняя жена и их пятилетний внук 15 июля отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лене. Они должны были вернуться через два дня, однако 17 июля в посёлке Юбилейный так и не объявились. Позднее в районе устья Бобровки, впадающей в реку Чечуй, была обнаружена затопленная лодка с вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами.

Юлия Коновалова
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