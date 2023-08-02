В Крыму задержали учёного за съёмку порно с детьми, до 2014 года его крышевала украинская полиция

В Симферополе за съёмку порно с малолетними мальчиками задержали кандидата географических наук и автора статей о проблемах молодёжи. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 65-летний Игорь в местном скейт-парке искал школьников, которые были не прочь заработать: предлагал им несколько тысяч рублей за час съёмок, вот только не уточнял, каких именно. Всё вскрывалось, когда дети уже приходили на студию: учёный давал им деньги и говорил, что надо делать. Ребята соглашались и выполняли все условия. После этого мужчина монтировал ролики и выкладывал их на сайты для таких же извращенцев.