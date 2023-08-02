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2 августа, 07:17

В Крыму задержали учёного за съёмку порно с детьми, до 2014 года его крышевала украинская полиция

Mash: В Крыму задержан кандидат географических наук за съёмку порно с мальчиками

<p>Крымский кандидат географических наук, снимавший порно с мальчиками. Обложка © Личная страница в соцсетях </p>

Крымский кандидат географических наук, снимавший порно с мальчиками. Обложка © Личная страница в соцсетях

В Симферополе за съёмку порно с малолетними мальчиками задержали кандидата географических наук и автора статей о проблемах молодёжи. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 65-летний Игорь в местном скейт-парке искал школьников, которые были не прочь заработать: предлагал им несколько тысяч рублей за час съёмок, вот только не уточнял, каких именно. Всё вскрывалось, когда дети уже приходили на студию: учёный давал им деньги и говорил, что надо делать. Ребята соглашались и выполняли все условия. После этого мужчина монтировал ролики и выкладывал их на сайты для таких же извращенцев.

Однако дальше вести свой аморальный бизнес учёный не сможет. На днях его задержали сотрудники СОБРа "Халзан" прямо в квартире-порностудии. При обыске у него была обнаружена аппаратура, а также флешки с роликами и кадрами с голыми мальчиками. Кроме того, стало известно, что ещё до воссоединения Крыма с Россией кандидат наук давал взятку украинским правоохранителям, чтобы те ему не мешали. В последние годы географ хотел стать председателем учёного совета Научно-исследовательского института "КрымНИИпроект", однако вместо этого проведёт ближайшие 15 лет в тюрьме.

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Николь Вербер
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