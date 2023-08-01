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1 августа, 12:41

Педофил из Анапы запирал вожатых, чтобы ему не мешали проникнуть в комнаты к девочкам

Задержанный в Анапе педофил за ночь обошёл несколько детских лагерей

<p>Безработный 49-летний педофил. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54986" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Безработный 49-летний педофил. Обложка © Telegram / SHOT

Задержанный в Анапе 49-летний педофил за ночь устроил настоящий рейд — обошёл несколько детских лагерей в поисках маленьких жертв. А чтобы ему не мешали вожатые, он запирал их в комнатах, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сначала извращенец наведался в лагерь "Счастливое детство", где осмотрел все комнаты и побывал даже у мальчиков, однако сделал выбор в пользу 10–12-летних девочек. Одна третьеклассница проснулась и увидела незнакомца на своей кровати, однако подумала, что ей снится кошмар, и снова уснула. Во второй раз малышка проснулась, когда почувствовала мужские прикосновения. Она закричала во весь голос, чем спугнула ночного гостя, и побежала к вожатым. Девочка отперла их и рассказала о произошедшем.

Задержали мужчину уже в другом лагере, когда тот снова собирался делать грязные дела. Сейчас преступник находится в отделении полиции. Туда же прибыли и маленькие жертвы для опознания. После этого школьниц хотят отправить домой к родителям, несмотря на то, что до конца смены ещё есть время.

Лайф публикует фото педофила, надругавшегося над пятью девочками в лагере "Счастливое детство"

Лайф публикует фото педофила, надругавшегося над пятью девочками в лагере "Счастливое детство"

Как уже рассказывал Лайф, среди пострадавших пять маленьких девочек, четверо из которых из ДНР, а одна — из Московской области. Возбуждены уголовные дела по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера". Ранее извращенец уже имел дело с полицией — привлекался за проникновение в чужой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков.

Николь Вербер
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