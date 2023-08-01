Педофил из Анапы запирал вожатых, чтобы ему не мешали проникнуть в комнаты к девочкам

Задержанный в Анапе 49-летний педофил за ночь устроил настоящий рейд — обошёл несколько детских лагерей в поисках маленьких жертв. А чтобы ему не мешали вожатые, он запирал их в комнатах, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сначала извращенец наведался в лагерь "Счастливое детство", где осмотрел все комнаты и побывал даже у мальчиков, однако сделал выбор в пользу 10–12-летних девочек. Одна третьеклассница проснулась и увидела незнакомца на своей кровати, однако подумала, что ей снится кошмар, и снова уснула. Во второй раз малышка проснулась, когда почувствовала мужские прикосновения. Она закричала во весь голос, чем спугнула ночного гостя, и побежала к вожатым. Девочка отперла их и рассказала о произошедшем.

Задержали мужчину уже в другом лагере, когда тот снова собирался делать грязные дела. Сейчас преступник находится в отделении полиции. Туда же прибыли и маленькие жертвы для опознания. После этого школьниц хотят отправить домой к родителям, несмотря на то, что до конца смены ещё есть время.