В Подмосковье бабушка нашла тело 15-летней внучки, которая приехала к ней в гости

В подмосковном Орехово-Зуеве нашли тело 15-летней школьницы, которая после праздничной линейки 1 сентября отправилась в гости к бабушке на дачу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Десятиклассница росла в полной и благополучной семье, проблем с поведением не было. Тело девочки нашла её бабушка утром 3 сентября. При этом известно, что девушка не хотела идти в школу после каникул.