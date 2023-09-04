В Подмосковье бабушка нашла тело 15-летней внучки, которая приехала к ней в гости
В подмосковном Орехово-Зуеве нашли тело 15-летней школьницы, которая после праздничной линейки 1 сентября отправилась в гости к бабушке на дачу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Десятиклассница росла в полной и благополучной семье, проблем с поведением не было. Тело девочки нашла её бабушка утром 3 сентября. При этом известно, что девушка не хотела идти в школу после каникул.
Ранее в Подмосковье нашли тело девятиклассницы накануне 1 сентября. По словам близких, суицидальных мыслей у школьницы не было, правда, ранее она заявляла, что не хочет учиться.
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