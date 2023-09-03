В Подмосковье подросток умер во время спарринга

В Московской области подросток умер во время спарринга на стадионе "Металлург" в Видном. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

По его данным, 1 сентября 17-летний студент тренировался с другом, причём на них были все атрибуты защиты. Внезапно подростку стало плохо. Приятель вызвал скорую помощь, но приехавшие на место медики констатировали смерть. Причина трагедии станет ясна по результатам судмедэкспертизы. При этом известно, что парень жил в полной семье и учился в Московском университете им. Витте.