В Подмосковье подросток умер во время спарринга
В Видном подросток умер во время спарринга на стадионе
В Московской области подросток умер во время спарринга на стадионе "Металлург" в Видном. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Подросток, умерший во время бокса в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT
По его данным, 1 сентября 17-летний студент тренировался с другом, причём на них были все атрибуты защиты. Внезапно подростку стало плохо. Приятель вызвал скорую помощь, но приехавшие на место медики констатировали смерть. Причина трагедии станет ясна по результатам судмедэкспертизы. При этом известно, что парень жил в полной семье и учился в Московском университете им. Витте.
Ранее Лайф писал, что два 19-летних студента умерли от передозировки в съёмной квартире в Петербурге. Их тела нашли рядом с белым порошком.