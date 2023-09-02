Два 19-летних студента умерли от передозировки в съёмной квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге нашли тела двух студентов, а рядом — белый порошок. Как пишет "Mash на Мойке", погибшими оказались 19-летний Илья из Каменска-Уральского Свердловской области и его ровесник Олег из Сыктывкара.

Они находились в квартире, которую Илья снимал со своим школьным другом Иваном. Тот уехал домой к родителям и, заволновавшись, что товарищ уже два дня не отвечает, решил вернуться. Дома он увидел страшную картину — два тела и находящийся рядом белый порошок. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки.

Как рассказали порталу "E1.ru" знакомые Ильи, он уехал в Северную столицу после окончания 11-го класса и поступил в колледж на программиста — для университета не хватило баллов ЕГЭ по математике. Причём у парня уже давно были проблемы с веществами, особенно с мефедроном.

"Илья всегда был таким тусовщиком. Свой в доску, друзей куча, очень общительный. История с наркотиками началась давно, он употреблял разные вещества, но, когда переехал в Питер, стало сильно хуже. Он приезжал на каникулы, и видно было, как всё это мозги ему встряхивало", — поделился один из знакомых.