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2 сентября, 16:41

Два 19-летних студента умерли от передозировки в съёмной квартире в Петербурге

<p>Илья из Свердловской области, чьё тело нашли в Петербурге. Фото © <a href="https://www.e1.ru/text/criminal/2023/09/02/72665624/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1.ru</a></p>

Илья из Свердловской области, чьё тело нашли в Петербурге. Фото © E1.ru

В Санкт-Петербурге нашли тела двух студентов, а рядом — белый порошок. Как пишет "Mash на Мойке", погибшими оказались 19-летний Илья из Каменска-Уральского Свердловской области и его ровесник Олег из Сыктывкара.

Они находились в квартире, которую Илья снимал со своим школьным другом Иваном. Тот уехал домой к родителям и, заволновавшись, что товарищ уже два дня не отвечает, решил вернуться. Дома он увидел страшную картину — два тела и находящийся рядом белый порошок. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки.

Как рассказали порталу "E1.ru" знакомые Ильи, он уехал в Северную столицу после окончания 11-го класса и поступил в колледж на программиста — для университета не хватило баллов ЕГЭ по математике. Причём у парня уже давно были проблемы с веществами, особенно с мефедроном.

"Илья всегда был таким тусовщиком. Свой в доску, друзей куча, очень общительный. История с наркотиками началась давно, он употреблял разные вещества, но, когда переехал в Питер, стало сильно хуже. Он приезжал на каникулы, и видно было, как всё это мозги ему встряхивало", поделился один из знакомых.

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Лайф рассказывал о не менее жутком случае из Асбеста Свердловской области, где три маленькие девочки провели ночь в квартире с мёртвыми родителями. Оба ранее имели проблемы с законом. По предварительным данным, причиной смерти могла быть передозировка.

Матвей Константинов
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