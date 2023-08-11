"Вот и смерть моя настала": Появилось последнее видео 16-летней школьницы, найденной мёртвой на Урале
Ural Mash: Уральская школьница перед смертью записала видео с собакой для парня
На Урале 16-летняя девушка из Каменска-Уральского перед смертью записала последнее видео, которое отправила своему молодому человеку. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Последнее видео, снятое 16-летней школьницей из Каменска-Уральского перед смертью. Видео © Telegram / Ural Mash
"Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня", — сказала девушка.
Школьница встретилась с бродячей собакой, которую и сняла на видео. В этот момент она проходила мимо кафе "Арарат".
Напомним, что тело 16-летней школьницы нашли в лесополосе в Каменске-Уральском. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". После этого в последний раз девушка появлялась в сети в 23:30, когда проходила мимо кафе "Арарат". Есть версия, что школьница могла умереть от передозировки неизвестного пока наркотика.
Telegram / Ural Mash