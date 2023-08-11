"Вот и смерть моя настала": Появилось последнее видео 16-летней школьницы, найденной мёртвой на Урале

"Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня", — сказала девушка.

Напомним, что тело 16-летней школьницы нашли в лесополосе в Каменске-Уральском. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". После этого в последний раз девушка появлялась в сети в 23:30, когда проходила мимо кафе "Арарат". Есть версия, что школьница могла умереть от передозировки неизвестного пока наркотика.