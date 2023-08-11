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11 августа, 09:02
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"Вот и смерть моя настала": Появилось последнее видео 16-летней школьницы, найденной мёртвой на Урале

Ural Mash: Уральская школьница перед смертью записала видео с собакой для парня

На Урале 16-летняя девушка из Каменска-Уральского перед смертью записала последнее видео, которое отправила своему молодому человеку. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Последнее видео, снятое 16-летней школьницей из Каменска-Уральского перед смертью. Видео © Telegram / Ural Mash

"Вот смерть моя и настала, меня съест собака в лесу. Собака, не ешь меня", — сказала девушка.

Школьница встретилась с бродячей собакой, которую и сняла на видео. В этот момент она проходила мимо кафе "Арарат".

Загадочно погибшую на Урале школьницу сняли камеры за несколько минут до смерти

Загадочно погибшую на Урале школьницу сняли камеры за несколько минут до смерти

Напомним, что тело 16-летней школьницы нашли в лесополосе в Каменске-Уральском. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". После этого в последний раз девушка появлялась в сети в 23:30, когда проходила мимо кафе "Арарат". Есть версия, что школьница могла умереть от передозировки неизвестного пока наркотика.

Обложка ©

Telegram / Ural Mash

Светлана Оперук
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