На Урале нашли тело 16-летней школьницы, пропавшей после просьбы в Telegram не убивать её

Вечером 8 августа девушка приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский на электричке. Чтобы дойти до дома, ей предстояло преодолеть почти шесть километров. Как рассказывает ЕАН, школьница даже написала такое сообщение в телеграм-канале: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". После этого в последний раз девушка появлялась в сети в 23:30, когда проходила кафе "Арарат".