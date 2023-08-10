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10 августа, 06:19

На Урале нашли тело 16-летней школьницы, пропавшей после просьбы в Telegram не убивать её

ГУ МВД: Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Каменске-Уральском

<p>Работа полиции на месте обнаружения школьницы в Каменске-Уральском. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-62082163_1244142" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Подслушано Каменск-Уральский"</a></p>

Работа полиции на месте обнаружения школьницы в Каменске-Уральском. Обложка © VK / "Подслушано Каменск-Уральский"

В лесополосе между диагностическим центром и Байновским мостом в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Сообщение в полицию о её исчезновении поступило вечером 9 августа, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции, когда прочёсывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются", — приводит его слова E1.ru.

Вечером 8 августа девушка приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский на электричке. Чтобы дойти до дома, ей предстояло преодолеть почти шесть километров. Как рассказывает ЕАН, школьница даже написала такое сообщение в телеграм-канале: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". После этого в последний раз девушка появлялась в сети в 23:30, когда проходила кафе "Арарат".

Её нашли мёртвой поздно вечером 9 августа. Следователи уже осмотрели место происшествия. Тело направлено на экспертизу, по результатам которой станут известны давность и причина её смерти.

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На Урале мама с пятилетней дочкой отправились к "новому знакомому" и бесследно исчезли

А ранее в Каменске-Уральском группа мужчин напала на девушку из-за синих волос. Они избили её и пытались утопить в фонтане. Действия хулиганов попали на камеру видеонаблюдения. Подозреваемых уже задержали.

Светлана Оперук
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