На Урале нашли тело 16-летней школьницы, пропавшей после просьбы в Telegram не убивать её
ГУ МВД: Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Каменске-Уральском
Работа полиции на месте обнаружения школьницы в Каменске-Уральском. Обложка © VK / "Подслушано Каменск-Уральский"
В лесополосе между диагностическим центром и Байновским мостом в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Сообщение в полицию о её исчезновении поступило вечером 9 августа, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Тело пропавшей обнаружили сотрудники полиции, когда прочёсывали лесополосу в черте города. Все обстоятельства трагедии выясняются", — приводит его слова E1.ru.
Вечером 8 августа девушка приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский на электричке. Чтобы дойти до дома, ей предстояло преодолеть почти шесть километров. Как рассказывает ЕАН, школьница даже написала такое сообщение в телеграм-канале: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". После этого в последний раз девушка появлялась в сети в 23:30, когда проходила кафе "Арарат".
Её нашли мёртвой поздно вечером 9 августа. Следователи уже осмотрели место происшествия. Тело направлено на экспертизу, по результатам которой станут известны давность и причина её смерти.
А ранее в Каменске-Уральском группа мужчин напала на девушку из-за синих волос. Они избили её и пытались утопить в фонтане. Действия хулиганов попали на камеру видеонаблюдения. Подозреваемых уже задержали.