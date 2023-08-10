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10 августа, 12:18

Загадочно погибшую на Урале школьницу сняли камеры за несколько минут до смерти

Опубликовано видео со школьницей, найденной мёртвой в Каменске-Уральском

<p>Девушка, найденная мёртвой в Каменске-Уральском. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55408" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Девушка, найденная мёртвой в Каменске-Уральском. Обложка © SHOT

Загадочно погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского последний раз живой зафиксировали городские камеры наблюдения в 23:50. Видео публикует SHOT.

На кадрах видно, что школьница идёт домой вдоль лесополосы. Единственный, кто её видел, — мужчина на пробежке. Его сейчас ищет полиция.

Девушка, позже найденная мёртвой в Каменске-Уральском. Видео © SHOT

Что случилось с подростком, следователи пока сказать не могут. Визуально следов насилия нет, как и телефона рядом с телом не нашли.

"Обсуждали завтрашний день": Погибшая на Урале школьница перед смертью переписывалась с отцом

"Обсуждали завтрашний день": Погибшая на Урале школьница перед смертью переписывалась с отцом

Напомним, в лесополосе в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". После этого в последний раз девушка появлялась в сети в 23:30, когда проходила кафе "Арарат".

Александра Вишнякова
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