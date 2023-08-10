Загадочно погибшую на Урале школьницу сняли камеры за несколько минут до смерти

Загадочно погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского последний раз живой зафиксировали городские камеры наблюдения в 23:50. Видео публикует SHOT.

На кадрах видно, что школьница идёт домой вдоль лесополосы. Единственный, кто её видел, — мужчина на пробежке. Его сейчас ищет полиция.

Девушка, позже найденная мёртвой в Каменске-Уральском. Видео © SHOT

Что случилось с подростком, следователи пока сказать не могут. Визуально следов насилия нет, как и телефона рядом с телом не нашли.