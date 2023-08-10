Загадочно погибшую на Урале школьницу сняли камеры за несколько минут до смерти
Опубликовано видео со школьницей, найденной мёртвой в Каменске-Уральском
Девушка, найденная мёртвой в Каменске-Уральском. Обложка © SHOT
Загадочно погибшую 16-летнюю девушку из Каменска-Уральского последний раз живой зафиксировали городские камеры наблюдения в 23:50. Видео публикует SHOT.
На кадрах видно, что школьница идёт домой вдоль лесополосы. Единственный, кто её видел, — мужчина на пробежке. Его сейчас ищет полиция.
Девушка, позже найденная мёртвой в Каменске-Уральском. Видео © SHOT
Что случилось с подростком, следователи пока сказать не могут. Визуально следов насилия нет, как и телефона рядом с телом не нашли.
Напомним, в лесополосе в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня". После этого в последний раз девушка появлялась в сети в 23:30, когда проходила кафе "Арарат".