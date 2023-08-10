"Обсуждали завтрашний день": Погибшая на Урале школьница перед смертью переписывалась с отцом

Найденная мёртвой в лесу в Свердловской области школьница перед смертью переписывалась с отцом. По его словам, по пути домой она обсуждала с ним следующий день и аренду квартир.

"Как сейчас понимаю, весь этот путь мы с ней обсуждали её завтрашний день в переписке, она скидывала мне варианты аренды квартир", — сказал отец девочки в беседе с телеканалом "360".

Мужчина исключает версию о том, что дочь употребляла наркотики или ей стало плохо. Отец девушки рассказал, что ему неизвестно ни о каких её болезнях.