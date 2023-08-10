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10 августа, 11:45
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"Обсуждали завтрашний день": Погибшая на Урале школьница перед смертью переписывалась с отцом

"360": Найденная мёртвой школьница на Урале перед смертью переписывалась с отцом

Найденная мёртвой в лесу в Свердловской области школьница перед смертью переписывалась с отцом. По его словам, по пути домой она обсуждала с ним следующий день и аренду квартир.

"Как сейчас понимаю, весь этот путь мы с ней обсуждали её завтрашний день в переписке, она скидывала мне варианты аренды квартир", — сказал отец девочки в беседе с телеканалом "360".

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Мужчина исключает версию о том, что дочь употребляла наркотики или ей стало плохо. Отец девушки рассказал, что ему неизвестно ни о каких её болезнях.

Ранее Лайф писал о том, что в лесополосе в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Она приехала в город вечером 8 августа на поздней электричке и решила пойти домой через лесополосу. Перед смертью девушка написала в телеграм-канале о своём пути и в шутку попросила её не убивать.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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