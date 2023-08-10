В деле об убийстве школьницы в лесополосе на Урале появился неожиданный "подозреваемый"

В смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском, похоже, виноват неизвестный пока наркотик. По данным SHOT, школьница, предварительно, умерла от передозировки. Что именно она могла принять, выяснит экспертиза. Другие обстоятельства гибели девочки тоже неизвестны: как к ней могли попасть запрещённые вещества, куда делся телефон, с которым она не расставалась, и кто тот таинственный мужчина с пробежки, попавший на камеры видеонаблюдения.