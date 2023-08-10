В деле об убийстве школьницы в лесополосе на Урале появился неожиданный "подозреваемый"
SHOT: Найденная в лесополосе уральская школьница могла умереть из-за наркотика
В смерти 16-летней девочки в Каменске-Уральском, похоже, виноват неизвестный пока наркотик. По данным SHOT, школьница, предварительно, умерла от передозировки. Что именно она могла принять, выяснит экспертиза. Другие обстоятельства гибели девочки тоже неизвестны: как к ней могли попасть запрещённые вещества, куда делся телефон, с которым она не расставалась, и кто тот таинственный мужчина с пробежки, попавший на камеры видеонаблюдения.
Последние минуты жизни погибшей на Урале школьницы сняли камеры наблюдения. Видео © SHOT
Напомним, что тело 16-летней школьницы нашли в лесополосе в Каменске-Уральском. Она пропала вечером 9 августа, перед этим написав жуткое сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". После этого в последний раз девушка появлялась в сети в 23:30, когда проходила кафе "Арарат".
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