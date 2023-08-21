На Урале три маленькие дочери всю ночь просидели над мёртвыми родителями

В городе Асбесте Свердловской области выясняют причину смерти супругов, чьи тела были найдены в квартире с тремя живыми детьми. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых, сообщение о трагедии поступило правоохранителям сегодня утром.

Прибывшие в квартиру сотрудники полиции оперативно установили личности погибших. Ими оказались мужчина 1990 года рождения, судимый в 2006–2022 годах за кражи, грабёж и незаконный оборот наркотиков, а также его жена 1991 года рождения, привлекавшаяся к ответственности в 2018 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

"Их тела находились на кухне. Пара проживала здесь с тремя несовершеннолетними детьми", — добавил Горелых.

Девочки 2018 и 2019 года рождения до завершения разбирательств помещены в одно из социальных учреждений Асбеста, а их сестра 2022 года рождения — в больницу для обследования.

Горелых добавил, что родственники погибших, посетившие их накануне, заявили, что вечером 20 августа супруги находились в адекватном состоянии и готовили ужин. По всей видимости, роковое событие произошло поздним вечером или ночью, когда близкие ушли.

Сейчас обстоятельства жуткой трагедии выясняют сыщики уголовного розыска и следователи СК. Последние уже провели осмотр злополучной квартиры и опросили свидетелей. Тела супругов направлены на судебно-медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре следов криминальной смерти обнаружено не было.