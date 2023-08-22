Названа возможная причина смерти супругов, над телами которых дочери просидели всю ночь

Супруги – жители города Асбеста в Свердловской области, тела которых нашли в квартире с тремя маленькими дочерьми, могли умереть из-за передозировки наркотиков. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на близкий к следствию источник.

"Передозировка метадоном. Супруги вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртным", — отметил он.

Инсайдер добавил, что директор детского сада, куда ходили старшая и средняя дочери, говорила полиции и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, что взрослые забирают детей пьяными, однако ничего не предпринималось.