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22 августа, 10:39

Названа возможная причина смерти супругов, над телами которых дочери просидели всю ночь

Ura.ru: Супруги в Асбесте могли умереть из-за передозировки наркотиков

Супруги – жители города Асбеста в Свердловской области, тела которых нашли в квартире с тремя маленькими дочерьми, могли умереть из-за передозировки наркотиков. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на близкий к следствию источник.

"Передозировка метадоном. Супруги вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртным", — отметил он.

Инсайдер добавил, что директор детского сада, куда ходили старшая и средняя дочери, говорила полиции и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, что взрослые забирают детей пьяными, однако ничего не предпринималось.

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Лайф напоминает, что тела супругов были найдены на кухне. Мужчина был судим за кражи, грабёж и незаконный оборот наркотиков, а его жена привлекалась к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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