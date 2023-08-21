Регион

Уведомления отключены

21 августа, 16:12
3193

Пропавшую в Анапе девятилетнюю девочку нашли, когда она попрошайничала

В Анапе нашли пропавшую девятилетнюю девочку

Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую в Анапе 19 августа. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, после осмотра у врача её передадут законному представителю. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Бдительная анапчанка сообщила о девочке в отдел МВД России по городу Анапе <...>. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

Пропавшего в Краснодаре восьмилетнего мальчика нашли живым спустя трое суток

Пропавшего в Краснодаре восьмилетнего мальчика нашли живым спустя трое суток

Напомним, в Анапе девятилетняя девочка ушла гулять 19 августа и не вернулась домой. Позже выяснилось, что малышка ушла из дома после ссоры с мамой, а затем её видели в магазине "Пятёрочка", где девочка просила еды.

Обложка ©

Поисковый отряд "Лиза алерт" Краснодарского края

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров