Пропавшую в Анапе девятилетнюю девочку нашли, когда она попрошайничала
В Анапе нашли пропавшую девятилетнюю девочку
Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую в Анапе 19 августа. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, после осмотра у врача её передадут законному представителю. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Бдительная анапчанка сообщила о девочке в отдел МВД России по городу Анапе <...>. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции", — говорится в сообщении.
Напомним, в Анапе девятилетняя девочка ушла гулять 19 августа и не вернулась домой. Позже выяснилось, что малышка ушла из дома после ссоры с мамой, а затем её видели в магазине "Пятёрочка", где девочка просила еды.
Поисковый отряд "Лиза алерт" Краснодарского края