Пропавшую в Анапе девятилетнюю девочку нашли, когда она попрошайничала

Полицейские нашли девятилетнюю девочку, пропавшую в Анапе 19 августа. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает, после осмотра у врача её передадут законному представителю. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.