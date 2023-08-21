Пропавшая в Анапе девочка заходила в магазин и просила еды

В Анапе полиция и поисковики продолжают искать девятилетнюю девочку Камилу Одамбаеву, которая ушла из дома после ссоры с мамой. Как пишет РИА "Новости", её видели в магазине "Пятёрочка", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери.

По данным агентства, Камила из опекаемой семьи, которая переехала в Анапу из Саратова месяц назад.

"Одамбаева Камила, девять лет. Приметы: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одежда: ярко-жёлтый сарафан, сиреневые шлёпанцы", — говорится в объявлении поискового отряда "Лиза алерт".