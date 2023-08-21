Пропавшая в Анапе девочка заходила в магазин и просила еды
Девочка, пропавшая в Анапе. Фото © Vk.com / Поисковый отряд "Лиза алерт" Краснодарского края
В Анапе полиция и поисковики продолжают искать девятилетнюю девочку Камилу Одамбаеву, которая ушла из дома после ссоры с мамой. Как пишет РИА "Новости", её видели в магазине "Пятёрочка", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери.
По данным агентства, Камила из опекаемой семьи, которая переехала в Анапу из Саратова месяц назад.
"Одамбаева Камила, девять лет. Приметы: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одежда: ярко-жёлтый сарафан, сиреневые шлёпанцы", — говорится в объявлении поискового отряда "Лиза алерт".
А ранее в Краснодаре нашли живым пропавшего мальчика. Восьмилетний Арсен исчез 17 августа, но за помощью к добровольцам родные, по всей видимости, обратились лишь спустя два дня — 19 августа.