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21 августа, 13:05

Пропавшая в Анапе девочка заходила в магазин и просила еды

<p>Девочка, пропавшая в Анапе. Фото © Vk.com <a href="https://vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj?w=wall-43594802_31587" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ Поисковый отряд "Лиза алерт" Краснодарского края</a></p>

Девочка, пропавшая в Анапе. Фото © Vk.com / Поисковый отряд "Лиза алерт" Краснодарского края

В Анапе полиция и поисковики продолжают искать девятилетнюю девочку Камилу Одамбаеву, которая ушла из дома после ссоры с мамой. Как пишет РИА "Новости", её видели в магазине "Пятёрочка", где девочка просила еды, рассказав о болезни матери.

По данным агентства, Камила из опекаемой семьи, которая переехала в Анапу из Саратова месяц назад.

"Одамбаева Камила, девять лет. Приметы: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Одежда: ярко-жёлтый сарафан, сиреневые шлёпанцы", — говорится в объявлении поискового отряда "Лиза алерт".

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А ранее в Краснодаре нашли живым пропавшего мальчика. Восьмилетний Арсен исчез 17 августа, но за помощью к добровольцам родные, по всей видимости, обратились лишь спустя два дня — 19 августа.

Александра Вишнякова
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