В Подмосковье девятиклассница найдена мёртвой накануне 1 сентября

По словам близких, суицидальных мыслей у школьницы не было, правда, ранее она заявляла, что не хочет учиться. Сейчас полицейские проверяют родителей девочки, семья благополучная.

А ранее в Пенягинском пруду московского района Митино нашли тело 11-летней девочки. По предварительным данным, во время купания без сопровождения взрослых она ушла под воду и не смогла выбраться. Вместе с погибшей у водоёма находилась её подруга 2010 года рождения.