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1 сентября, 09:25

В Подмосковье девятиклассница найдена мёртвой накануне 1 сентября

В Подмосковье девятиклассница найдена мёртвой накануне 1 сентября, сообщает SHOT. Тело 14-летней девочки обнаружили вечером 31 августа у дома в Наро-Фоминске.

По словам близких, суицидальных мыслей у школьницы не было, правда, ранее она заявляла, что не хочет учиться. Сейчас полицейские проверяют родителей девочки, семья благополучная.

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Задержан подозреваемый в загадочном убийстве школьницы на Урале

А ранее в Пенягинском пруду московского района Митино нашли тело 11-летней девочки. По предварительным данным, во время купания без сопровождения взрослых она ушла под воду и не смогла выбраться. Вместе с погибшей у водоёма находилась её подруга 2010 года рождения.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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