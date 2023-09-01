В Подмосковье девятиклассница найдена мёртвой накануне 1 сентября
В Подмосковье девятиклассница найдена мёртвой накануне 1 сентября, сообщает SHOT. Тело 14-летней девочки обнаружили вечером 31 августа у дома в Наро-Фоминске.
По словам близких, суицидальных мыслей у школьницы не было, правда, ранее она заявляла, что не хочет учиться. Сейчас полицейские проверяют родителей девочки, семья благополучная.
А ранее в Пенягинском пруду московского района Митино нашли тело 11-летней девочки. По предварительным данным, во время купания без сопровождения взрослых она ушла под воду и не смогла выбраться. Вместе с погибшей у водоёма находилась её подруга 2010 года рождения.
Shutterstock