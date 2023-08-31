Задержан подозреваемый в загадочном убийстве школьницы на Урале

В Каменске-Уральском по подозрению в убийстве 16-летней школьницы стражи правопорядка задержали мужчину. Как пишет kp.ru, по предварительным данным, им оказался велосипедист, который преследовал девочку в день её загадочной пропажи.

Отец погибшей девочки рассказал о задержании подозреваемого, но является ли он тем самым велосипедистом, мужчина ответить однозначно не смог.

"Я позвонил следователю. Он подтвердил, что подозреваемый задержан. Его сейчас допрашивают. Не могу утверждать, что это тот самый велосипедист. Но искали именно человека, похожего на него", — сообщил собеседник издания.

Представители СУ СКР по Свердловской в настоящее время не дают комментариев по этому делу.