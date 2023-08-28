Угрожавшего расстрелять судебных приставов жителя Ноябрьска задержали
Угрожавшего приставам оружием жителя ЯНАО задержали, перед этим он поджёг свой дом
Житель Ноябрьска, который не хотел покидать ветхое жильё и угрожал судебным приставам оружием, задержан. В ходе штурма 62-летний Марат Сайткулов поджёг дом, но пожар быстро потушили. Об этом сообщает телеграм-канал "Ямал 1".
Угрожавшего приставам оружием жителя Ноябрьска задержали. Видео © t.me / "Ямал 1"
По данным канала, перед задержанием дебошир поджёг дом, из которого не хотел выселяться. Мужчину госпитализировали с ожогами, правоохранители не пострадали.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". Также указано, что силовики уговаривали Сайткулова сложить оружие на протяжении восьми часов.
Напомним, Сайткулов проживал в этом доме по договору социального найма несколько лет. В 2016 году жильё признали аварийным, ему предложили съехать в однокомнатную квартиру, но он отказался и встретил с оружием приставов, которые пришли его выселять. Жителей ближайших домов эвакуировали.
t.me / "Ямал 1"