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28 августа, 12:34

В Ноябрьске силовики готовятся штурмовать дом с вооружённым мужчиной

В Ямало-Ненецком автономном округе силовики готовятся штурмовать дом в Ноябрьске, где забаррикадировался вооружённый 62-летний мужчина. Район оцеплен, жителей ближайших домов эвакуировали. С мужчиной ведутся переговоры. Об этом сообщает SHOT.

Силовики готовятся брать штурмом дом с вооружённым мужчиной в Ноябрьске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 62-летний Марат Сайткулов отказывается переселяться из аварийного жилья. А ещё он против того, чтобы оплачивать госпошлину — 6 тысяч рублей и судебные расходы — 122 рубля, которые он должен по решению суда о выселении.

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Напомним, Сайткулов проживал в этом доме по договору социального найма несколько лет. В 2016 году жильё признали аварийным, ему предложили съехать в однокомнатную квартиру, но он отказался и теперь встретил с оружием приставов, которые пришли его выселять.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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