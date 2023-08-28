В Ноябрьске силовики готовятся штурмовать дом с вооружённым мужчиной
В Ямало-Ненецком автономном округе силовики готовятся штурмовать дом в Ноябрьске, где забаррикадировался вооружённый 62-летний мужчина. Район оцеплен, жителей ближайших домов эвакуировали. С мужчиной ведутся переговоры. Об этом сообщает SHOT.
Силовики готовятся брать штурмом дом с вооружённым мужчиной в Ноябрьске. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, 62-летний Марат Сайткулов отказывается переселяться из аварийного жилья. А ещё он против того, чтобы оплачивать госпошлину — 6 тысяч рублей и судебные расходы — 122 рубля, которые он должен по решению суда о выселении.
Напомним, Сайткулов проживал в этом доме по договору социального найма несколько лет. В 2016 году жильё признали аварийным, ему предложили съехать в однокомнатную квартиру, но он отказался и теперь встретил с оружием приставов, которые пришли его выселять.
SHOT