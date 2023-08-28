В Ноябрьске силовики готовятся штурмовать дом с вооружённым мужчиной

В Ямало-Ненецком автономном округе силовики готовятся штурмовать дом в Ноябрьске, где забаррикадировался вооружённый 62-летний мужчина. Район оцеплен, жителей ближайших домов эвакуировали. С мужчиной ведутся переговоры. Об этом сообщает SHOT.

Силовики готовятся брать штурмом дом с вооружённым мужчиной в Ноябрьске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 62-летний Марат Сайткулов отказывается переселяться из аварийного жилья. А ещё он против того, чтобы оплачивать госпошлину — 6 тысяч рублей и судебные расходы — 122 рубля, которые он должен по решению суда о выселении.