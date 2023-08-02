Полицейский купил перцовку для побега знакомых зэков, но те попались и сдали его

Младший сержант был знаком с двумя осуждёнными за сбыт наркотиков: 21-летним парнем и 32-летним мужчиной. 21-летний сотрудник согласился помочь им, купил в местном магазине перцовый баллончик и передал его сидельцам. 6 июля те распылили его в лицо полицейским, сопровождавшим их на заседание суда. Однако сбежать злоумышленники не смогли: их скрутили. А на допросе они сдали помощника.