Развожаев: По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесён ракетный удар
ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, он призвал жителей сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео с места.
"Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", — написал он в телеграм-канале.
В прошлый раз удар по штабу Черноморского флота в Севастополе нанёс беспилотник 20 августа 2022 года. Как тогда сообщал губернатор Михаил Развожаев, дрон в последний момент был сбит, после чего он врезался в крышу здания и загорелся. Жертв в результате той атаки не было.
ТАСС / Кирилл Чаплинский