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22 сентября, 10:24
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Развожаев: По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесён ракетный удар

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, он призвал жителей сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео с места.

"Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", — написал он в телеграм-канале.

ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь

ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь

В прошлый раз удар по штабу Черноморского флота в Севастополе нанёс беспилотник 20 августа 2022 года. Как тогда сообщал губернатор Михаил Развожаев, дрон в последний момент был сбит, после чего он врезался в крышу здания и загорелся. Жертв в результате той атаки не было.

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ТАСС / Кирилл Чаплинский

Александра Вишнякова
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