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20 сентября, 11:23

ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь

Российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По уточнённой информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе всё спокойно", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что сейчас уточняется информация о повреждениях от упавших частей сбитых ракет и пострадавших.

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При этом ранее губернатор рассказывал, что ПВО сбила два беспилотника в Севастополе — один из них упал в виноградники. Никто не пострадал. Развожаев также сообщил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются средства аэрозольной маскировки.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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