ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь

Российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По уточнённой информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе всё спокойно", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что сейчас уточняется информация о повреждениях от упавших частей сбитых ракет и пострадавших.