Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности. При этом он призвал местных жителей не выезжать в центр города.

"Отбой ракетной и авиационной опасности. Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Как уточнил губернатор, дороги перекрыты, так как идут специальные мероприятия.