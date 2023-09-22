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22 сентября, 11:21

Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности. При этом он призвал местных жителей не выезжать в центр города.

"Отбой ракетной и авиационной опасности. Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Как уточнил губернатор, дороги перекрыты, так как идут специальные мероприятия.

Развожаев предупредил, что возможна ещё одна атака на Севастополь

Развожаев предупредил, что возможна ещё одна атака на Севастополь

Напомним, сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. Информация о пострадавших уточняется.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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