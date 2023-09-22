Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности. При этом он призвал местных жителей не выезжать в центр города.
"Отбой ракетной и авиационной опасности. Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать", — написал Развожаев в телеграм-канале.
Как уточнил губернатор, дороги перекрыты, так как идут специальные мероприятия.
Напомним, сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. Информация о пострадавших уточняется.
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ТАСС / Сергей Мальгавко