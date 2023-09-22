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22 сентября, 10:43

Развожаев предупредил, что возможна ещё одна атака на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей, что возможна ещё одна атака на город. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

"Внимание всем! Возможна ещё одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, — при звуках сирены проследовать в укрытия", — написал он в телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.

ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь

ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь

Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. На месте работают все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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