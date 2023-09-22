Развожаев предупредил, что возможна ещё одна атака на Севастополь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей, что возможна ещё одна атака на город. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.
"Внимание всем! Возможна ещё одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, — при звуках сирены проследовать в укрытия", — написал он в телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.
Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. На месте работают все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
ТАСС / Сергей Мальгавко