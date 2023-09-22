ПВО сбила крылатые ракеты над Крымом
Средства противовоздушной обороны сбили крылатые ракеты над Крымом. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Осколок упал возле театра Луначарского. Информация о пострадавших уточняется. К настоящему моменту власти города объявили об отбое ракетной и авиационной опасности, но просьба не выезжать в центр остаётся в силе. Кроме того, одну ракету ПВО сбила над Бахчисараем.
VК / Минобороны России