ПВО сбила крылатые ракеты над Крымом

Средства противовоздушной обороны сбили крылатые ракеты над Крымом. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", — написал он в телеграм-канале.