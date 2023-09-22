Губернатор Севастополя рассказал о последствиях удара по штабу Черноморского флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о последствиях удара ВСУ по штабу Черноморского флота: по его данным, инфраструктура вокруг здания не повреждена, люди, которые находились на улице в момент атаки, тоже не пострадали. В самом штабе сейчас продолжают тушить пожар.