Губернатор Севастополя рассказал о последствиях удара по штабу Черноморского флота
Развожаев: Гражданская инфраструктура после атаки на штаб ЧФ не пострадала
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о последствиях удара ВСУ по штабу Черноморского флота: по его данным, инфраструктура вокруг здания не повреждена, люди, которые находились на улице в момент атаки, тоже не пострадали. В самом штабе сейчас продолжают тушить пожар.
"Ситуация под контролем экстренных служб. По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стёкол пока не зафиксировано", — написал он в телеграм-канале.
Специалисты продолжают подомовой обход.
Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Информация о пострадавших уточняется. К настоящему моменту власти города объявили об отбое ракетной и авиационной опасности, но просьба не выезжать в центр остаётся в силе. Глава Крыма Аксёнов также сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили крылатые ракеты над полуостровом.
ТАСС / Сергей Мальгавко