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21 сентября, 10:19

Стала известна мощность взрывчатки дрона, который атаковал нефтебазу под Орлом

SHOT: Атаковавший нефтебазу "Дружба" под Орлом БПЛА нёс 10 кг пластида

Атаковавший нефтебазу "Дружба" в Орловской области беспилотник нёс на себе 10 килограммов пластида с поражающими элементами. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, упавший дрон с размахом крыльев около трёх метров не имел каких-либо опознавательных знаков. Как известно, содержимое "птички", к счастью, не сдетонировало.

Напомним, в Орловской области этой ночью были обезврежены два беспилотника, атаковавшие территорию нефтехранилища. Один из них взорвался. Предварительно, повреждений резервуаров и пострадавших нет.

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Наталья Исакова
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