Стала известна мощность взрывчатки дрона, который атаковал нефтебазу под Орлом

Атаковавший нефтебазу "Дружба" в Орловской области беспилотник нёс на себе 10 килограммов пластида с поражающими элементами. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, упавший дрон с размахом крыльев около трёх метров не имел каких-либо опознавательных знаков. Как известно, содержимое "птички", к счастью, не сдетонировало.