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21 сентября, 00:31

В Орловской области сбиты два беспилотника, атаковавшие объекты ТЭК

В Орловской области ночью были обезврежены два беспилотника, атаковавшие объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.

По его словам, предварительно, повреждений и пострадавших нет. Правоохранители проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.

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ВСУ просветили о вскрытии уязвимости из-за уничтожения истребителя "Ланцетом" в глубоком тылу

А ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Крымом и Чёрным морем системы ПВО уничтожили 19 украинских дронов. Попытка атаки была предпринята в ночь с 20 на 21 сентября.

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structure.mil.ru

Лариса Сафронова
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