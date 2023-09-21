В Орловской области сбиты два беспилотника, атаковавшие объекты ТЭК

В Орловской области ночью были обезврежены два беспилотника, атаковавшие объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.

По его словам, предварительно, повреждений и пострадавших нет. Правоохранители проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.