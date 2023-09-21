Над Крымом и Чёрным морем ПВО уничтожила 19 украинских дронов

Девятнадцать украинских беспилотников уничтожено над акваторией Чёрного моря и Крымом. По одному дрону сбито над Курской, Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка атаки была предпринята в ночь с 20 на 21 сентября. Работали средства противовоздушной обороны.