Над Крымом и Чёрным морем ПВО уничтожила 19 украинских дронов
Девятнадцать украинских беспилотников уничтожено над акваторией Чёрного моря и Крымом. По одному дрону сбито над Курской, Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Попытка атаки была предпринята в ночь с 20 на 21 сентября. Работали средства противовоздушной обороны.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пяти сбитых украинских дронах. Четыре устройства сбиты российской ПВО в Белгородском районе и один под городом Шебекино, в посёлке Батрацкая Дача.
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