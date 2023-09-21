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20 сентября, 23:32

Над Крымом и Чёрным морем ПВО уничтожила 19 украинских дронов

Девятнадцать украинских беспилотников уничтожено над акваторией Чёрного моря и Крымом. По одному дрону сбито над Курской, Белгородской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка атаки была предпринята в ночь с 20 на 21 сентября. Работали средства противовоздушной обороны.

Развожаев сообщил о двух сбитых дронах и объяснил, откуда дым в Севастопольской бухте

Развожаев сообщил о двух сбитых дронах и объяснил, откуда дым в Севастопольской бухте

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пяти сбитых украинских дронах. Четыре устройства сбиты российской ПВО в Белгородском районе и один под городом Шебекино, в посёлке Батрацкая Дача.

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t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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