ВСУ просветили о вскрытии уязвимости из-за уничтожения истребителя "Ланцетом" в глубоком тылу

Российский беспилотник "Ланцет" смог не только залететь в глубокий тыл ВСУ, но и поразить украинский истребитель МиГ-29. Это значит, что военнослужащим Украины придётся столкнуться с новыми реалиями, о которых рассказал эксперт по беспилотникам — руководитель регионального исполнительного комитета по Калужской области и ветеран СВО с позывным Депутат Дмитрий Афанасьев.

Эксперт обратил внимание на то, что подробная картина уничтожения российским "Ланцетом" истребителя ВСУ со стороны не видна, так как технические характеристики вооружения из соображений безопасности не разглашаются, особенно если оно очень эффективно. Поэтому обывателям остаётся делать выводы только по опубликованной информации. А вывод для украинских военных неутешительный. Они явно не ожидали, что российский БПЛА залетит так глубоко в тыл — за 70 километров от линии фронта.

"Это глубокий тыл. Судя по фотографиям, которые мы видим, самолёты спокойно стоят, они не в ангаре, без защиты. Противник чувствует себя в безопасности, когда прилетает барражирующий боеприпас в виде дрона-камикадзе. Конечно, мы сделали шаг вперёд, когда мы используем недорогостоящие ракеты. Беспилотник тоже недешёвый, но он достаточно эффективный", — объяснил Депутат в беседе с "Царьградом".

Теперь перед ВСУ возникла проблема перемещения самолётов на более безопасные стоянки. А это покажет уязвимость позиций украинской армии и повысит шансы российских бойцов на то, чтобы раньше замечать, идентифицировать и поражать авиацию противника, добавил собеседник "Царьграда".

Чем ближе самолёты ВСУ будут располагаться к фронту, тем меньше времени на их защиту будет у противника. Таким образом, "Ланцеты" создают военное и тактическое преимущество для ВС РФ, особенно если учесть, что БПЛА стоит не только дешевле истребителя, но и намного выгоднее в производстве, чем одна ракета, которую может нести боевой самолёт, заключил Афанасьев.