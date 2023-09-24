Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
Губернатор Старовойт: Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
По его словам, незначительно пострадала крыша. На место выехали оперативные службы.
А днём 22 сентября ВСУ совершили массовый налёт дронов-камикадзе на Белгородскую область. Уже к вечеру в регионе уничтожили шесть беспилотников. А вчера был сбит седьмой БПЛА за сутки.
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