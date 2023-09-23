В Белгородской области уничтожен седьмой за сутки беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. За последние сутки это уже седьмой по счёту дрон, который уничтожен в регионе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Беспилотник самолётного типа летел на высоте около 500 метров. ПВО сбила дрон в тот момент, когда он был уже рядом с Белгородом. В результате происшествия среди людей никто не пострадал, разрушений тоже нет.