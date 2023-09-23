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23 сентября, 09:35

В Белгородской области уничтожен седьмой за сутки беспилотник

SHOT: Система ПВО сбила БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. За последние сутки это уже седьмой по счёту дрон, который уничтожен в регионе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Беспилотник самолётного типа летел на высоте около 500 метров. ПВО сбила дрон в тот момент, когда он был уже рядом с Белгородом. В результате происшествия среди людей никто не пострадал, разрушений тоже нет.

ВСУ обстреляли из миномётов пункт пропуска в Белгородской области

ВСУ обстреляли из миномётов пункт пропуска в Белгородской области

Ранее Лайф писал, что Киев днём 22 сентября массово атаковал дронами-камикадзе Белгородскую область. К вечеру того же дня на территории региона было уничтожено шесть БПЛА. Большая часть дронов взорвалась при падении, остальные были ликвидированы накладными боеприпасами.

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ТАСС / Максим Коротченко

Светлана Оперук
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