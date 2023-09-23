В Белгородской области уничтожен седьмой за сутки беспилотник
SHOT: Система ПВО сбила БПЛА самолётного типа на подлёте к Белгороду
Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. За последние сутки это уже седьмой по счёту дрон, который уничтожен в регионе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Беспилотник самолётного типа летел на высоте около 500 метров. ПВО сбила дрон в тот момент, когда он был уже рядом с Белгородом. В результате происшествия среди людей никто не пострадал, разрушений тоже нет.
Ранее Лайф писал, что Киев днём 22 сентября массово атаковал дронами-камикадзе Белгородскую область. К вечеру того же дня на территории региона было уничтожено шесть БПЛА. Большая часть дронов взорвалась при падении, остальные были ликвидированы накладными боеприпасами.
ТАСС / Максим Коротченко