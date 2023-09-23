ВСУ обстреляли из миномётов пункт пропуска в Белгородской области

Украинские войска обстреляли из миномётов автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает SHOТ.

Под ударом оказался МАПП Нехотеевка, расположенный в 850 метрах от границы с Украиной. ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.