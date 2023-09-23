ВСУ обстреляли из миномётов пункт пропуска в Белгородской области
SHOT: ВСУ выпустили шесть мин по МАПП Нехотеевка в Белгородской области
Украинские войска обстреляли из миномётов автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает SHOТ.
Под ударом оказался МАПП Нехотеевка, расположенный в 850 метрах от границы с Украиной. ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм. Обстрел вёлся, предположительно, со стороны села Гоптовка Харьковской области. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее Лайф писал, что украинские войска обстреляли из пулемётов и миномётов Белгородскую область. Всё произошло вечером 21 сентября, атаке подверглось село Наумовка.
t.me / V_Zelenskiy_official