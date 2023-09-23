ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков
РИА "Новости": ВСУ снарядами НАТО уничтожили всю технику коммунальщиков в Ясиноватой
В результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами Ясиноватой в Донецкой Народной Республике была уничтожена вся техника коммунальщиков предприятия "Эко-комфорт-сервис". По данным РИА "Новости", она была передана городу шефствующим регионом — Челябинской областью.
В результате обстрела пострадал один рабочий, повреждения получили как минимум 20 единиц техники. Коммунальщики рассказали, что украинский обстрел продолжался около полутора часов. Теперь у города, по словам местных жителей, будут проблемы с вывозом мусора, так как пострадало единственное предприятие, занимающееся вывозом ТБО, бытовых отходов, благоустройством и подрезкой деревьев.
"Пострадали все машины. Весна – лето, транспортные машины мы не прятали в боксы. Машины находились у нас на улице", — рассказал собеседник агентства.
Стоит отметить, что уничтоженная коммунальная техника была передана донецкому городу администрацией Челябинской области, которая взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Донецка, целью атаки, по всей видимости, было здание администрации главы ДНР на бульваре Пушкина. После обстрела оно загорелось. Противник выпустил три ракеты из РСЗО.
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