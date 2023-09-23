ВСУ кассетными снарядами уничтожили в Ясиноватой всю технику коммунальщиков

В результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами Ясиноватой в Донецкой Народной Республике была уничтожена вся техника коммунальщиков предприятия "Эко-комфорт-сервис". По данным РИА "Новости", она была передана городу шефствующим регионом — Челябинской областью.

В результате обстрела пострадал один рабочий, повреждения получили как минимум 20 единиц техники. Коммунальщики рассказали, что украинский обстрел продолжался около полутора часов. Теперь у города, по словам местных жителей, будут проблемы с вывозом мусора, так как пострадало единственное предприятие, занимающееся вывозом ТБО, бытовых отходов, благоустройством и подрезкой деревьев.

"Пострадали все машины. Весна – лето, транспортные машины мы не прятали в боксы. Машины находились у нас на улице", — рассказал собеседник агентства.

Стоит отметить, что уничтоженная коммунальная техника была передана донецкому городу администрацией Челябинской области, которая взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР.