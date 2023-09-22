Украинские пленные в ДНР встретились с родственниками

Украинские военнопленные в ДНР повидались с родственниками. Встречу организовали власти республики и волонтёры, на неё приехали люди с Украины и эмигрировавшие в Европу граждане Незалежной. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей", — рассказала волонтёр Марина Шифона.

Родственники приехали к семи пленным бойцам ВСУ. Уточняется, что эту встречу готовили на протяжении двух месяцев. Её организовали совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой. Один из пленных рассказал, что в будущем планирует работать, жить и строить семью. Он добавил, что не хочет возвращаться на Украину по обмену.

Такого же мнения придерживается ещё один боец — уроженец Донбасса. Весной 2022 года он сам пришёл на российский фильтрационный пункт под Мариуполем. По его словам, пленным предоставили возможность остаться на территории РФ. Он воспользовался ею и написал соответствующее заявление.