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Регион
Опубликовано 22 сентября 2023, 08:31
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Украинские пленные в ДНР встретились с родственниками

В ДНР организовали встречу родных с украинскими пленными

Украинские военнопленные в ДНР повидались с родственниками. Встречу организовали власти республики и волонтёры, на неё приехали люди с Украины и эмигрировавшие в Европу граждане Незалежной. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Это уже наша вторая встреча, это у нас уже масштабная встреча, здесь очень много людей", — рассказала волонтёр Марина Шифона.

Родственники приехали к семи пленным бойцам ВСУ. Уточняется, что эту встречу готовили на протяжении двух месяцев. Её организовали совместно с уполномоченным по правам человека ДНР Дарьей Морозовой. Один из пленных рассказал, что в будущем планирует работать, жить и строить семью. Он добавил, что не хочет возвращаться на Украину по обмену.

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Такого же мнения придерживается ещё один боец — уроженец Донбасса. Весной 2022 года он сам пришёл на российский фильтрационный пункт под Мариуполем. По его словам, пленным предоставили возможность остаться на территории РФ. Он воспользовался ею и написал соответствующее заявление.

Ранее Лайф рассказывал, что Международный комитет Красного Креста (МККК) ищет россиян, которые пропали на территории Украины. В организации также заявили, что МККК готов быть посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Илья Суриков
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