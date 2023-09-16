В Союзе добровольцев Донбасса прокомментировали издевательства ВСУ над пленными
Боец отряда "Центр" Джиникашвили: ВСУ нарушают нормы допустимого в ведении боя
Действия ВСУ нарушают все нормы и границы допустимого в боях. Об этом заявил член Союза добровольцев Донбасса, боец отряда "Центр" Дмитрий Джиникашвили. Так он прокомментировал недавнюю новость о том, что украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле.
Джиникашвили считает, что эта методика использовалась ещё со времён Великой Отечественной войны. По его мнению, это противоречит правилам ведения боевых действий, Женевской конвенции и другим нормативным документам.
"ВСУ спокойно нарушают все правила, то есть ведут себя не просто как террористическое государство, нанося удары сознательно по объектам гражданской инфраструктуры, производят теракты, убийства, они переходят все нормы и границы допустимого в формате ведения боевых действий", — сказал Джиникашвили в беседе с "Царьградом".
Ранее Лайф писал о том, что бойцы ВСУ отправили пленных российских солдат на минное поле в зоне СВО. Происходящее снимали на видео. После появления информации об этом Следственный комитет России начал проверку.
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