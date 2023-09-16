В Союзе добровольцев Донбасса прокомментировали издевательства ВСУ над пленными

Действия ВСУ нарушают все нормы и границы допустимого в боях. Об этом заявил член Союза добровольцев Донбасса, боец отряда "Центр" Дмитрий Джиникашвили. Так он прокомментировал недавнюю новость о том, что украинские военные отправили пленных российских солдат на минное поле.

Джиникашвили считает, что эта методика использовалась ещё со времён Великой Отечественной войны. По его мнению, это противоречит правилам ведения боевых действий, Женевской конвенции и другим нормативным документам.