В МККК заявили о готовности помочь в обмене пленными между РФ и Украиной

Международный комитет Красного Креста (МККК) ищет россиян, пропавших на территории Украины. Об этом заявил глава делегации организации в Москве Борис Мишель, отметив, что они взаимодействуют с родственниками граждан РФ.

По его словам, МККК получает различные списки от представителей власти. В том числе от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Мы получаем от неё корреспонденцию на регулярной основе, это правда. Она передала нам ряд имён. Мы проводим необходимую работу и взаимодействуем с семьями, насколько это возможно", — сказал Мишель в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что работают горячие линии, на которых принимают сообщения о поиске россиян и украинцев. Всего на данный момент открыто 13 тысяч таких запросов. Информация централизованно собирается в Женеве. Мишель также указал, что МККК готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом.

"Этим занимаются власти стран, мы не являемся частью этого процесса. Но мы готовы выступить нейтральной стороной, посредником, в случае если стороны попросят нас об этом", — отметил он.